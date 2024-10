Com PDT dividido em Fortaleza, Ciro tem atuado pró-André nos bastidores

CIRO Gomes, José Sarto e Roberto Cláudio durante evento em Fortaleza. RC subiu no palanque de André Fenandes Crédito: AURÉLIO ALVES

“O inimigo do meu inimigo é meu amigo”. A frase popularmente conhecida tem definido alguns apoios políticos na disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) pela Prefeitura de Fortaleza. A procura de aliados gerou até uma divisão dentro do PDT.

A exemplo disso, Capitão Wagner (União Brasil), ao anunciar apoio a Fernandes, afirmou que o PT passou quatro eleições o atacando, e o ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT), também declarou apoio ao bolsonarista em uma nota voltada em sua grande maioria para criticar a sigla petista, e o seu candidato, Evandro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tal postura de se alinhar a André Fernandes contra Evandro, representante do PT e nome próximo do ministro Camilo Santana (PT), tem sido aderida por membros do PDT, inclusive com fortes articulações de uma das maior liderança da sigla, Ciro Gomes.