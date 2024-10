Wagner, Luizianne e divisão no PDT: André e Evandro recebem apoios para 2º turno

Em sexta-feira agitada antes do primeiro fim de semana do segundo turno, os candidatos vão ampliando os seus arcos de aliança

Nesta sexta-feira, 11, André e Evandro receberam um apoio de maior peso, cada um. Capitão Wagner (União Brasil) declarou voto no candidato do PL , enquanto a ex-prefeita Luizianne Lins (PT) "estreou" na campanha do petista em Fortaleza em ato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Wagner foi liberado pelo União Brasil para decidir o seu apoio, uma vez que o partido faz parte da base do Governo Lula (PT), mas possui posição ambígua no cenário nacional. Os vereadores do partido também possuem liberdade para escolherem quem irão apoiar na disputa do segundo turno.

“A decisão já estava tomada, mas eu tinha que ter as garantias, garantias que o meu partido não iria desfazer a minha decisão e garantia de que o André Fernandes, logicamente, teria algo semelhante do que a gente defendeu durante a campanha”, disse Wagner em live ao lado de Noelio e Reginauro sobre o tempo que levou para declarar apoio.

No lado petista da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Luizianne participou de seu primeiro ato de campanha ao lado de Evandro Leitão em Fortaleza. Ao su bir no palco montado na Praça do Ferreira, ela foi aplaudida no comício que teve , além de Evandro e Lula, o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT).

De acordo com Wagner, André deverá absorver parte de suas propostas e está procurando "aconselhamento" com gestores experientes. Os dois se encontraram na última segunda-feira, 7, e também se reuniram na quarta, 9, em Brasília, e confirmaram o apoio na quinta-feira, 10.

Em conversa com O POVO antes do ato no Centro da Capital, Luizianne afirmou que conversara com Evandro informando que estaria na campanha. "Pelo perigo de um fascista despreparado para o poder governar a nossa cidade", disse em referência a André, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Luizianne e Evandro participaram do processo interno do PT, do qual ele saiu escolhido como candidato. A ex-prefeita, por sua vez, criticou por diversas vezes como se deu a escolha. Ela, então, se manteve afastada do cenário eleitoral na Capital, mantendo-se focada na campanha de Waldemir Catanho (PT), seu aliado antigo, candidato a prefeito de Caucaia.

Os vereadores eleitos, Marcel Colares e Jânio Henrique também declararam que estarão com Fernandes. O deputado estadual Antônio Henrique , irmão de Jânio, idem. Bem como Lucinildo Frota , que deixou o PDT para ir ao Cidadania. Os deputados estaduais Queiroz Filho e Claúdio Pinho participaram de agenda com o candidato do PL na noite da sexta.

O PSDB Ceará declarou por nota que seguirá neutralidade no 2º em Fortaleza. O anúncio foi feito através das redes sociais do presidente estadual do partido e vice-prefeito da Capital, Élcio Batista . Nem uma hora depois, líderes do partido em nível municipal anunciaram apoio a André Fernandes.

André Figueiredo , presidente nacional do PDT, afirmou ontem ao correspondente do O POVO em Brasília que votará em Evandro. "Ontem (quinta), eu disse que compreendia que a neutralidade (do partido) seria o caminho mais adequado a seguir, mas que seguirei o alinhamento nacional, ou seja, estarei com o Evandro" afirmou o pedetista.

Pouco depois do anúncio estadual, a presidente municipal do partido, Kamyla Castro publicou apoio a André. Ela escreve que, apesar de ter divergências importantes com as ideias do PL, foi feita a escolha após negociações de projetos do PSDB que serão incorporadas ao plano de governo de Fernandes.

Outros partidos



O vereador Wellington Sabioa (Podemos) e o PMN, de Germano He-Man, decidiram por apoiar André Fernandes.

Já Evandro, ampliou sua aliança com o Agir, do vereador Veríssimo Freitas, e PRD, onde está o grupo do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, que integravam a coligação de Sarto.

Estiveram com Evandro o Bispo Antônio Oliveira, Audízio Oliveira, Pastor Rogério Rossio, Eulógio Neto, Alípio Rodrigues, Paulo Pinho, Sandra Pinheiro, Loura do Povo, Fernando FF, Diego Barreto e Meirilene Marques. Além disso, também esteve com Evandro o ex-vereador Augustinho Moreira, do PartidoVerde (PV). (colaborou João Marcelo Sena)