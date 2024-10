Luizianne estreia na campanha de Evandro em ato com Lula: "Engolir o trauma"

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza confirmou a sua participação no comício realizado na Praça do Ferreira

A deputada federal Luizianne Lins (PT) informou que estreará na campanha de Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza, nesta sexta-feira, 11, no comício da Praça do Ferreira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A informação foi publicada primeiro pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo O POVO. "Estarei sim (no ato). Conversei com o Evandro informando que estaria no segundo turno da campanha e que iria participar hoje do Comício do Lula", disse a ex-prefeita.

"Pelo perigo de um fascista despreparado para o poder governar a nossa cidade", declarou ao O POVO se referindo a André Fernandes (PL), candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).