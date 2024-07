PT processará Ciro por chamar partido de "quadrilha": "Enlameado de sujeira"

O PT irá processar o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) por ter chamado o partido de "quadrilha" e "organização criminosa", de acordo com presidente municipal petista, o deputado estadual Guilherme Sampaio.

O parlamentar diz ver com tristeza a "decadência" do ex-governador do Ceará que, segundo ele, não foi derrotado apenas nas urnas, mas também por "rancor e soberba". Ele também lamentou que o PDT tenha se tornado uma linha auxiliar do bolsonarismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vejo como a triste decadência de alguém que foi derrotado não somente nas urnas, mas pela próprio rancor e soberba. Suas declarações são criminosas e ele responderá judicialmente por elas. É lamentável que no momento em que a democracia sofre um ataque fascista no Brasil e no mundo, declarações como essa, vindas de um quadro político de um partido com a tradição democrática do PDT de Brizola, acabem se tornando linha auxiliar do bolsonarismo", disse Guilherme ao O POVO.