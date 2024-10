PDT rachado: vice-líderes, aliados de Sarto e vereadores se dividem entre André e Evandro

O exemplo mais evidente da divisão interna na sigla é o apoio do líder de Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza, Iraguassú Filho (PDT), a candidatura de Evandro, enquanto o vice-líder, Didi Mangueira (PDT), estará endossando a campanha de André Fernandes. O outro vice-líder, Carlos Mesquita (PDT), está apoiando Evandro e participou de agenda de campanha ao lado do candidato do PT .

Após o prefeito José Sarto (PDT) declarar neutralidade no segundo turno da disputa eleitoral de Fortaleza e deixar os vereadores liberados para escolherem quem apoiarão, os parlamentares do PDT estão dividindo apoio entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Já Didi Mangueira não publicou em nenhuma rede social a declaração de apoio a André Fernandes, mas a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do presidente da CMFor, Gardel Rolim (PDT), que também está apoiando o candidato do PL.

No vídeo em que Gardel anuncia que estará endossando a campanha de André estão presentes outros vereadores do PDT, os com mandatos atual e reeleitos, Kátia Rodrigues, Paulo Martins e PP Cell, e os que não conseguiram a reeleição, Lúcio Bruno e Raimundo Filho.

Jânio Henrique e Marcel Colares, que foram eleitos este ano e assumiram o mandato em 2025, também estavam presentes no momento.

Do outro lado, o vereador Adail Júnior, também do PDT, está apoiando e participando da campanha de Evandro Leitão. Ele subiu no palco de evento de Evandro na noite desta sexta. O presidente do partido, André Figueiredo, também confirmou que irá votar no candidato do PT no segundo turno.