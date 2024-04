Relembre as frases machistas de Ciro Gomes ao longo dos últimos anos

Bancada feminina do Senado pede voto de repúdio à ataque de Ciro Gomes (PDT) contra Janaína Farias (PT) Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

"Assessora para assuntos de cama" Em entrevista realizada na última semana, Ciro criticou o fato de Janaína assumir cadeira no Senado. Ela é a segunda suplente da vaga de Camilo Santana (PT), titular do Ministério da Educação (MEC). Na oportunidade, o pedetista afirmou que a senadora era "assessora para assuntos de cama". “Ela só fez serviço particular do Camilo, e serviço particular, assim, é o harém, são os eunucos, são as meninas do entorno. Ela sempre foi encarregada desse serviço”. Além disso, o irmão do senador Cid Gomes (PSB) comparou a posse de Janaína com a história do imperador romano Caio Cesár, ou Calígula, nomeando o seu cavalo como cônsul.

“Esse cara (Calígula) estava tão poderoso que para humilhar o Senado nomeou o próprio cavalo. Mal comparando eu pergunto, com todo respeito: qual é a obra, a realização, o preparo, que Janaína tem para ser senadora da República?”, disparou Ciro. "Momento é de muito testosterona" Em 2017, quando postulava pela terceira vez à Presidência da República, Ciro disse que "momento é de muito testosterona" ao falar da pré-candidatura de Marina Silva (Rede). "Não a vejo com apetite de ser candidata, ou então é uma tática nova que eu nunca vi na minha vida pública, que é o negócio de jogar parado, de não dar opinião. Não vejo ela com a energia e o momento é muito de testosterona. Eu não elogio isso, é algo do Brasil. É um momento muito agressivo, e ela tem uma psicologia muito avessa a isso", apontou o então pré-candidato. "A minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo" Nas eleições de 2022, quando alcançou o pior resultado em uma campanha presidencial, ocupando o quarto lugar na disputa, outra polêmica veio à tona. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidato à reeleição nesse pleito relembrou em um debate que Ciro foi machista com a ex-esposa, a atriz Patrícia Pilar. A situação, por sua vez, ocorreu uma década antes, em 2002. "A minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental", afirmou Ciro.