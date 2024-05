Justiça autoriza Polícia a arrombar casa do Ciro por não pagar dívida

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 17-04-2024: SESSÃO SOLENE PARA HOMENAGEAR OS 298 ANOS DA NOSSA CAPITAL FORTALEZA, nas fotos: José Sarto - Prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Ex-prefeito de Fortaleza. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de bens de Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e ex-ministro, e também autorizou, caso necessário, o arrombamento de sua casa e outros imovéis de sua propriedade por meio de força policial. A medida é em razão do não pagamento de uma dívida de cerca de R$ 33 mil de Ciro com o escritório de advocacia Fidalgo Advogados, que defendeu a editora Abril. A decisão foi do juiz Diego Ferreira Mendes, conforme informou o portal UOL. O escritório defendeu a editora Abril em um processo por danos morais aberto pelo ex-governador em 2018 contra a revista Veja e os jornalistas Nonato Viegas e Hugo Marques.