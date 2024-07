Convenções no Cariri consolidam união entre Ciro e bolsonaristas contra PT

Lideranças do PDT - com destaque para Ciro Gomes -, do PL, do União Brasil e do PSDB participaram de eventos que confirmaram candidaturas em Juazeiro e Crato

A região do Cariri foi o centro das atenções e dos holofotes políticos no primeiro final de semana de convenções partidárias no Ceará. No último sábado, 20, lideranças políticas de partidos como PDT, PL, União Brasil, PSDB, que atualmente se colocam na oposição ao governo do Estado, liderado pelo PT, estiveram nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato para expressar seus respectivos apoios a candidatos também do campo opositor.

O início do período de pré-campanha deu o tom do que pode se repetir em outras regiões e municípios cearenses, unindo adversários históricos no mesmo palanque. No Crato, Ciro Gomes (PDT) esteve com Roberto Pessoa (União Brasil), com quem acumulou episódios de desentendimentos ao longo de anos, no palanque de Dr. Aloísio (UB) que se coloca como alternativa à gestão do PT na mesma cidade. O palanque contou ainda com o PL, na figura do deputado estadual Carmelo Neto, que é ligado ao ex-presidente Bolsonaro (PL).

Em Juazeiro do Norte, na convenção que oficializou o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) como candidato à reeleição, essas lideranças também estiveram presentes. Junto a elas estavam ainda o presidente nacional interino do PDT, deputado federal André Figueiredo, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), o vice-prefeito de Fortaleza e presidente estadual do PSDB, Élcio Batista, dentre atores de outras siglas.