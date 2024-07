Ciro vira réu na Justiça Eleitoral por violência política de gênero contra Janaína Farias

A 115ª Zona da Justiça Eleitoral acatou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) pelo crime de violência política de gênero. Entendimento do órgão eleitoral é que, em entrevistas à imprensa, o pedetista constrangeu e humilhou a senadora Janaína Carla Farias, desmerecendo-a para o exercício do mandato em razão do gênero dela, com insinuações de cunho sexista e misógino.

Mais informações em instantes