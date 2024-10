Ciro tem negado parcelamento de multa em 60 vezes na ação perdida para Eunício

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recusou, por unanimidade, o pedido de Ciro Gomes (PDT) para parcelar em 60 vezes uma multa eleitoral ainda oriunda da disputa de 2014. A decisão foi proferida na última terça-feira, 1º. O parcelamento poderá ser em 10 parcelas.



O ex-governador do Ceará havia impetrado recurso para parcelar multa de uma década atrás, quando ainda era secretário de Saúde do Ceará. Na ocasião, Ciro acusou Eunício Oliveira (MDB), então candidato ao Governo do Estado do Ceará, de “comprar o governo do Ceará com dinheiro sujo” e de pertencer a um grupo que “gasta o dinheiro fácil da corrupção para tentar impedir a vitória do melhor projeto”. Eunício pediu direito de resposta à justiça eleitoral, que foi concedido. Ciro, porém, não veiculou a postagem nas redes sociais.