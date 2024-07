Ciro Gomes aderiu ao bolsonarismo? Entenda postura antipetista do ex-governador

Imagens do ex-presidenciável em palanque com deputado bolsonarista têm gerado críticas a Ciro por um possível alinhamento ao ex-presidente

Imagens do ex-governador do Ceará repercutiram associando ele como um possível aliado de figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas, na verdade, a postura de Ciro é mais anti-PT do que favorável ao bolsonarismo. Numa versão de “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”.

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) virou destaque no último fim de semana por dividir palanque e participar de atos políticos com lideranças de outros campos distintos do seu, inclusive com o deputado estadual Carmelo Neto (PL), bolsonarista raiz.

No Crato, o pré-candidato do PT será André Barreto, e na terra do Padre Cícero, será o deputado estadual Fernando Santana, também do PT. Ambos são aliados da gestão estadual e do hoje o maior adversário político de Ciro, o ministro Camilo Santana (PT), da Educação.

Ciro participou de ato no Crato em apoio ao pré-candidato do União Brasil, Dr. Aloísio Brasil, e em Juazeiro do Norte, durante convenção de Gledson Bezerra (Podemos), nomes que estarão enfrentando postulantes petistas e não são classificados como bolsonaristas.

A região do Cariri é o principal polo de forças de Camilo, de onde o ministro é natural, e também de expectativas do PT nas eleições municipais.

No caso de Juazeiro do Norte, mesmo sem segundo turno, os pré-candidatos polarizaram e monopolizaram as alianças. De um lado, o atual prefeito Glêdson conta com o apoio do PL, PDT, União Brasil, PSDB e Novo, partidos de oposição ao PT no Ceará. Já Fernando Santana, pré-candidato petista e próximo de Camilo, também aglutinou múltiplas forças, com o MDB, Republicanos, PSB e PCdoB.

O PL, por ser o partido de Bolsonaro e natural oposição ao PT no Ceará, encontra congruência com Ciro Gomes e o PDT contra candidatos ligados principalmente a Camilo. Por serem município de um turno só, os partidos se aliam contra o inimigo em comum, o PT.

Apoio em comum de antigos desafetos

No Crato, além de estar no mesmo palanque de Carmelo, presidente estadual do PL, Ciro Gomes também dividiu o espaço com um desafeto de mais de uma década, Roberto Pessoa (União), prefeito do município de Maracanaú.

Ambos sempre trocaram acusações e xingamentos. Em 2010, após um debate entre candidatos a governador do Ceará, Ciro chegou a chamar Pessoa de "bandido" e "vagabundo", que respondeu na mesma moeda, o chamando de "ladrão". O início da confusão teria se iniciado após Ciro ter puxado o nariz de Roberto, que revidou pisando no pé do adversário.