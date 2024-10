Secretária de Educação de Sarto declara apoio a Evandro Leitão

Dalila Saldanha vai na contramão do prefeito José Sarto, que aposta na neutralidade na disputa, e do ex-prefeito Roberto Cláudio, que apoia André Fernandes

Ela justificou a decisão ao afirmar que se preocupa com "os retrocessos" que as políticas das gestões de Sarto e Roberto Claudio podem sofrer com uma possível vitória de Fernandes.

Mas um dos destaque entre os apoios do partido é o do ex-prefeito Roberto Cláudio ao candidato bolsonarista, uma vez que entre as propostas de Fernandes, está o fim de projetos consolidados pela gestão de RC, como as ciclofaixas e a Agência de Fiscalização (Agefis).

Ao longo da minha trajetória como servidora pública, sempre defendi os valores democráticos, a responsabilidade social e o respeito a todas as pessoas. Como uma defensora da educação pública, tenho o privilégio de, há quase 8 anos, caminhar ao lado de líderes que transformaram a nossa Cidade ao priorizar a educação como base para o seu desenvolvimento.

E é por acreditar nesta Fortaleza mais justa, igualitária e inclusiva que, no cenário polarizado e difícil em que nos encontramos, preocupo-me com os retrocessos que podemos sofrer nas políticas estruturadas pelas gestões do ex-prefeito Roberto Cláudio e do prefeito Sarto.