Ex-prefeito de Fortaleza, RC declara "voto útil" em André Fernandes

Posicionamento de Roberto Cláudio se alinha com a escolha da maioria de vereadores do PDT

Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, declarou em suas redes sociais o posicionamento pessoal para o pleito de 2024 na Capital. Segundo RC, o momento impõe a decisão de um voto útil. Assim, o pedetista afirma publicamente apoiar o candidato André Fernandes no segundo turno de Fortaleza.

LEIA TAMBÉM | Wagner, Luizianne e divisão no PDT: André e Evandro recebem apoios para 2º turno



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Exatamente por um dos caminhos, no caso o PT do Ceará, ser a certeza de uma fórmula que já deu errado aqui em Fortaleza e que, atualmente, está destruindo o nosso Estado, tomei a decisão pessoal de votar no outro caminho", afirma em postagem.