Presidente da Câmara e vereadores do PDT anunciam apoio a André Fernandes no 2º turno

Outros vereadores do PDT também anunciaram apoio a candidatura do PL em vídeo

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), anunciou nesta sexta-feira, 11, apoio a candidatura de André Fernandes (PL) na disputa à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno.

Também estão presentes no vídeo outros sete pedetistas, alguns com mandato vigente e outros com eleição recente em 6 de outubro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dentre os vereadores com mandato atual, e que foram reeleitos, estão Kátia Rodrigues, Paulo Martins e PP Cell. Três outros vereadores que não conseguiram reeleger-se em 6 de outubro também apoiarão Fernandes: Lúcio Bruno e Raimundo Filho, além de Didi Mangueira, embora não esteja presente no vídeo. Mangueira é vice-líder do prefeito José Sarto (PDT).