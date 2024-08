Lia rebate líder do PT após dizer criticar Ciro: "Não vão calar meu irmão"

A deputada estadual Lia Gomes (PDT) rebateu nesta terça-feira, 13, o líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT) após o parlamentar alegar que Ciro Gomes (PDT) atua como linha auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De Assis em tom de ironia questionou se Ciro estará na carreta de André Fernandes (PL) em sua campanha para prefeito, em que o ex-presidente se fará presente. Lia, irmã do ex-governador, então criticou o petista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Venho me manifestar diante de uma fala do meu colega De Assis que vem numa campanha sórida tentando desqualificar a história do Ciro. Ciro que já foi prefeito de Fortaleza, o melhor prefeito, na época dele no Brasil. Ciro que já foi governador, o melhor governador do Brasil durante todos os anos de gestão", disse a deputada.