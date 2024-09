Violência na campanha: candidatos denunciam ameaças do crime organizado

A violência, rotineira no cotidiano da população nos municípios cearenses, afeta também a campanha eleitoral deste ano e tem os políticos como alvos de ataques ou ameaças até em algumas das cidades mais importantes do Estado. Autoridades são mobilizadas para apurar denúncias de ocorrências e ameaças concretas sofridas por candidatos aos cargos eletivos (prefeito e vereador) em 2024.

O carro era usado pela equipe que colocava bandeiras no calçadão da Lagoa do Tabapuá. Logo ao deixarem o local, com o carro parado no semáforo, os ocupantes ouviram o barulho de cerca de cinco disparos. Na traseira do veículo, encontraram uma marca de bala.

A campanha de Naumi Amorim denunciou que uma caminhada com apoiadores foi alvo de disparos de arma de fogo, no último dia 4, no bairro Planalto Caucaia. Ninguém ficou ferido.

Ameaça a Izolda em Sobral

No início deste mês, um homem de 36 anos foi preso por suspeita de integrar organização criminosa e por ameaçar a ex-governadora do Ceará e candidata à Prefeitura de Sobral, Izolda Cela (PSB). A prisão ocorreu após os policiais receberem denúncia anônima informando que uma pessoa teria feito postagens nas redes sociais com ameaças à candidata.

O suspeito já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, crime contra a administração pública e foi autuado por ameaça e por integrar organização criminosa. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue as investigações para apurar a participação do alvo em outros crimes.

Por nota, a SSPDS ainda informou que quatro adolescentes foram abordados e identificados por equipes da PMCE por atirarem rojões em pessoas que trabalhavam na campanha eleitoral da ex-governadora. A PCCE também investiga o caso.

Secretário promete atuação conjunta

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirmou, no dia 6 deste mês, haver "esforço conjunto" das forças de segurança estaduais e federais, articuladas com o Ministério Público e o Judiciário, contra a tentativa de interferência das facções criminosas nas eleições municipais.

Durante reunião do secretariado do governador Elmano de Freitas (PT), Sá afirmou que o trabalho entre as forças "está extremamente articulado" para coibir as dinâmicas criminosas. No decorrer de entrevista coletiva, no Palácio da Abolição, o titular da pasta citou as polícias Militar e Civil do Ceará, a Polícia Federal (PF), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

"Nossa troca de informação com a Policia Federal é permanente. Eu determinei, reforcei e disse para nossas forças estaduais: independentemente de quem seja a atribuição, chegou a denúncia de crime eleitoral-principalmente nessa fase, que a gente precisa garantir esse pleito justo, livre, garantir o direito de ir e vir de todos, de eleitores, de candidatos- vamos atuar imediatamente com a Polícia Militar para saturar, reforçar o patrulhamento e prover a segurança das pessoas que estão na campanha", afirmou Sá.