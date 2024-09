Ceará: Secretário de Segurança assegura ação conjunta contra ameaças de facções nas eleições

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirmou nesta sexta-feira, 6, que há um 'esforço conjunto' das forças de segurança estaduais e federais, articuladas com o Ministério Público e o Judiciário, contra a tentativa de interferência das facções criminosas nas eleições municipais. Ameaça de morte contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB), candidata a prefeita de Sobral, levou homem à prisão nessa segunda-feira, 2.

Em Caucaia, a Polícia Civil cumpriu 34 mandados de prisão preventiva: 25 foram presos, pois nove já estavam. Os criminosos atentaram contra as campanhas de Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e de outras candidaturas.

Durante reunião do secretariado do governador Elmano de Freitas (PT), Sá afirmou que o trabalho entre as forças "está extremamente articulado" para coibir as dinâmicas criminosas. No decorrer de entrevista coletiva, no Palácio da Abolição, o titular da pasta citou as polícias Militar e Civil do Ceará, a Polícia Federal (PF), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).