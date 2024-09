Caucaia: facção criminosa seria autora de tiros contra campanha de Emília Pessoa

Os tiros desferidos em frente à casa de Emília Pessoa (PSDB), candidata à Prefeitura de Caucaia e deputada estadual, foram supostamente praticados pela facção criminosa Massa Carcerária. O inquérito policial aponta que o grupo teria a intenção de causar intimidação à postulante.

Em manifestação assinada no último 26 de agosto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) determina prazo de 60 dias para conclusão das investigações sobre o caso. O documento, ao qual O POVO teve acesso, está sob segredo de Justiça com intuito de "garantir a integridade das investigações em curso e evitar interferências indevidas que possam comprometer a eficácia das diligências em andamento".