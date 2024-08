Eleição em Caucaia: Emília Pessoa denuncia disparos em frente de casa durante reunião de campanha

Segundo registros, no sábado, 17, Emília participou de café da manhã com candidatos Crédito: Danilo Forte/Instagram

A deputada estadual Emília Pessoa (PSDB), candidata a prefeita de Caucaia, relatou disparos de armas de fogo em frente à residência onde mora. O episódio se deu na manhã de sábado, 17, por volta de 11h30min. Leia mais Pesquisa AtlasIntel para prefeito de Caucaia será divulgada segunda, 19 Sobre o assunto Pesquisa AtlasIntel para prefeito de Caucaia será divulgada segunda, 19 É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No momento, Emília contou que estava em compromisso de campanha no local, reunida com a família, líderes políticos e candidatos a vereador da coligação.

Segundo a assessoria da campanha, testemunhas contaram ter visto dois homens armados, com pistolas de calibres 9 molípetros e e .40, circulando numa motocicleta sem placa pela rua onde a candidata mora. Em frente à casa, eles teriam iniciado os disparos. A campanha informou que Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local.

"Ouvimos diversos disparos de arma de fogo em frente à minha casa. A polícia esteve presente e está tomando as providências cabíveis, aguardando-se urgentemente esclarecimentos. Caso essa ação seja uma tentativa de intimidação política ou por qualquer outro motivo, quero deixar claro que, como cidadã, mulher de coragem e defensora da minha Caucaia, seguirei firme em minha agenda de campanha, visitando e conversando com o meu povo, percorrendo as ruas e bairros desta cidade onde nasci e me criei", disse a candidata, por meio da assessoria. Conforme registros nas redes sociais, no sábado, Emília participou de café da manhã com aliados. Entre os presentes, o deputado Danilo Forte (União Brasil) e o ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo Arruda (PDT).

"Que essa página de violência em Caucaia seja definitivamente virada, e que prevaleça a força para combatermos o ódio, a corrupção e outras mazelas que assolam nossa sociedade", disse ainda Emília. Ela acrescentou: "Espero que as autoridades competentes na área de Segurança Pública não apenas respondam a este incidente, mas que também tomem medidas para reduzir os números absurdos de violência que enfrentamos diariamente. Não busco uma resposta apenas para o caso que aconteceu comigo, mas sim para que todos nós possamos viver em paz. Isso não pode acontecer com mais nenhum cidadão de Caucaia."

Repercussão Os presidentes do PSDB, nacional, Marconi Perillo, e estadual, Élcio Batista publicaram notas que informam e lamentam atentado contra a deputada Emília Pessoa, candidata do partido no município de Caucaia.

Da cúpula nacional, Perillo considerou o ato como um “episódio gravíssimo que fere diretamente os princípios democráticos que tanto prezamos”. O presidente apontou que é “inadmissível que atos como este ainda ocorram em pleno 2024”. “Nossa jovem democracia permanece fragilizada, ameaçada por atos de violência política”, disse. Ele mencionou que a “polarização extremada está levando nosso país a um caminho perigoso, onde o diálogo é substituído pela violência”. No comunicado, ele cobra que a “justiça seja feita e que nossa candidata receba a devida proteção”. “Cabe ao TSE e ao TRE-CE garantir a segurança e a proteção necessárias à deputada e sua família”, apontou.