Caucaia: Campanhas de Naumi e Emília são alvos de ameaças de grupos criminosos

As campanhas dos candidatos a prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) e Emília Pessoa (PSDB), foram alvo de ameaças de grupos criminosos que atuam sob suspeita de extorquir campanhas de postulantes aos cargos de prefeito e de vereador em diversas cidades do Ceará. A informação surge a partir de uma operação da Polícia Civil do Ceará que prendeu 25 pessoas suspeitas dessas e de outras práticas criminosas pelo Estado.

"Chegaram através de pessoas próximas, dificilmente vão diretamente aos candidatos. As ameaças são as vezes veladas, dão tiros próximo dos locais e solicitando valores especificamente. Em torno de R$ 50, 100 mil reais", ressaltou o titular.

Caminhada de Naumi e casa de Emília foram alvos de tiros

Em agosto, a deputada e candidata a prefeita de Caucaia, Emília Pessoa, relatou disparos de armas de fogo em frente à residência onde mora. O episódio se deu por volta de 11h30min. No momento, Emília contou que estava em compromisso de campanha no local, reunida com a família, líderes políticos e candidatos a vereador da coligação.



Segundo a assessoria da campanha, testemunhas contaram ter vistodois homens armados, com pistolas de calibres 9 milímetros e .40, circulando numa motocicleta sem placa pela rua onde a candidata mora. Em frente à casa, eles teriam iniciado os disparos. A campanha informou quePolícia Militar e Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local.



Em caso mais recente, ainda nesta quarta-feira, 4, a caminhada que Naumi fazia ao lado de apoiadores foram alvos de tiros, como confirmado pela assessoria do candidato. Por nota, a campanha afirmou que o "barulho foi ouvido pelos ativistas e apoiadores do candidato que no momento se desesperaram e correram". Ninguém foi atingido. "

Naumi foi protegido por seguranças pessoais e por populares, sendo retirado do local pelos profissionais e moradores", relata trecho da nota.