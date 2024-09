"Bolsa Jovem Juazeiro":Justiça proíbe Elmano e Fernando Santana de promoverem programa

Justiça determinou que candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte não pode garantir recursos do Estado na divulgação do programa "Bolsa Jovem Juazeiro"

A decisão foi expedida nesta segunda-feira, 9, pelo juiz eleitoral da 28ª zona do município, Gustavo Henrique Cardoso Cavalcante. A ação foi movida pela Coligação Juazeiro no Rumo Certo, de Glêdson Bezerra (Podemos), candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, que apontava irregularidades na campanha de Santana.

O governador Elmano de Freitas (PT) e o candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Fernando Santana (PT), foram proibidos de garantir recursos do Governo do Estado em propaganda eleitoral do programa “Bolsa Jovem Juazeiro”. Segundo a determinação, o candidato e o governador devem parar a divulgação do programa em quaisquer mídias, como televisão, rádio e redes sociais.

O documento ainda determina que os conteúdos produzidos pela campanha e divulgados no Facebook sejam deletados em até 72 horas, com multa diária de R$ 3 mil reais para cada representado — Elmano, Fernando e a candidata a vice-prefeita Maricele Macêdo (MDB) —, em caso de desobediência.

“Ordeno aos próprios representados a exclusão, no prazo de 72 (setenta e duas horas) das publicações audiovisuais ou trechos em que se faça referência ao aval do Governador do Estado do Ceará (ao programa Bolsa Jovem Juazeiro)”, expõe o juiz em documento da decisão. E segue: "de se valer da promessa/garantia do Governador do Estado do Ceará da disponibilização de recursos do

Erário Estadual para execução daquele projeto".

Elmano, Fernando e Maricele têm o prazo de cinco dias para apresentar defesa do caso, e dois dias para abertura de recursos. O POVO entrou com contato com Fernando Santana, caso haja retorno, a matéria será atualizada.