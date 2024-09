Ceará: Tasso Jereissati doa para as campanhas de Sarto e Emília Pessoa

Doações para as duas campanhas totalizaram R$ 800 mil. Em Fortaleza, Sarto tem a campanha com maior arrecadação, totalizando quase R$ 17 milhões

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) realizou doações de recursos para as campanhas de dois candidatos à prefeituras do Ceará. Em Fortaleza, o repasse foi feito para a campanha do atual prefeito José Sarto (PDT) e, em Caucaia, o tucano doou para a candidata Emília Pessoa (PSDB), colega de partido. Dados foram extraídos nesta segunda-feira, 9, da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tasso doou R$ 600 mil para Sarto, que tem a campanha com maior receita entre os nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O pedetista concorre ao lado do vice Élcio Batista (PSDB), presidente estadual do PSDB no Ceará.