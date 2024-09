Partido de Emília, candidata a prefeita de Caucaia, denuncia nova ameaça na campanha

O PSDB, partido da candidata a prefeita de Caucaia, Emília Pessoa, denuncia ameaça de morte contra a tucana. Um muro do Município de segundo maior colégio eleitoral do Ceará foi pichado com a frase "bala na Emília". Indagada por O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) respondeu que a Polícia Civil apura denúncia de ameaça ocorrida na cidade.

A pasta salientou que o registro de Boletim de Ocorrência é importante para subsidiar apuração que será realizada pela Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil na área.

Presidente do PSDB no Ceará, Élcio Batista manifestou indignação com a nova ameaça e destacou que, desde o primeiro fato, a legenda acionou a Polícia Federal, o Ministério Público do Ceará e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).