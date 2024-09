Campanha de Catanho denuncia que carro foi atingido por tiro

A campanha de Waldemir Catanho (PT) a prefeito de Caucaia relatou que disparo atingiu veículo que estava a serviço da candidatura. O episódio ocorreu na manhã desta terça-feira, 17, na Lagoa do Tabapuá.

Segundo boletim de ocorrência, o condutor do veículo, acompanhado de outra pessoa, colocava bandeiras da campanha no calçadão da Lagoa do Tabapuá. Ao deixarem no local, com o carro parado no semáforo para fazer o retorno na direção do centro de Caucaia, ouviram o barulho de cerca de cinco disparos e perceberam que a lataria do carro tinha sido atingida. Ao pararem adiante, notaram o buraco na traseira do veículo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No boletim de ocorrência, os ocupantes do veículo relatam terem ouvidos de populares terem visto pessoas disparando de dentro de um Fiat Uno de cor branca. Eles informam não terem visto a placa do Uno, nem quantas pessoas estavam no carro. Eles afirmam ainda, no boletim, não saberem se o veículo onde estavam era o alvo dos disparos.