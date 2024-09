Evandro poderá usar 'Pé-de-Meia' na campanha; decisão judicial suspende liminar de Sarto

Caso será apreciado pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) nesta terça-feira

A campanha do candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, poderá continuar usando o programa Pé-de-Meia no material de propaganda da corrida eleitoral. A decisão foi tomada pelo relator, desembargador Daniel Carvalho de Carneiro, e será apreciada no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) nesta terça-feira, 10, às 9 horas.

A decisão monocrática suspende determinação do juiz da 113ª Zona Eleitoral de Fortaleza referente a limitações em programas oficiais do Ministério da Educação (MEC), que foi movida pela campanha do candidato à reeleição, prefeito José Sarto (PDT).

Na ocasião, a juíza Elizabeth Santos Vale Rodrigues deferiu liminares estabelecendo que tanto o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), quanto o governador Elmano de Freitas (PT) se abstenham de “promover” Evandro em atos do MEC e do Governo do Ceará.