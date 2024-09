Candidatos a vereador denunciam ameaças de facção em Fortaleza

O POVO opta por não divulgar quem seria o candidato supostamente apoiado pelo CV nem quais foram os bairros onde as ameaças teriam ocorrido porque as investigações ainda estão em andamento, sem suspeitos presos.

A pasta afirmou apenas que as ameaças contra Márcio Cruz e Loiola Rodrigues estão sendo apuradas em inquérito policial que corre sob sigilo e que, portanto, "detalhes da investigação em andamento não podem ser revelados".

Ameaça de facção em Santa Quitéria

Nessa terça-feira, 17, a Polícia Civil deflagrou em Santa Quitéria (Sertão dos Crateús) operação que mirou suspeitos de ameaçar eleitores de um candidato a prefeito do município. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, naquela que foi a 10ª fase da operação Demote.

No último dia 5 de setembro, pichações, que eram acompanhadas da sigla do CV, foram feitas em muros da cidade. "Si apoia o Tomás (Figueiredo, do MDB), vai entrar no problema com a Tropa do Paulinho Maluco" (SIC), dizia uma delas.