Caucaia: Campanha de Naumi denuncia que caminhada com apoiadores foi alvo de tiros

Naumi Amorim foi prefeito de Caucaia entre 2016 e 2020 Crédito: Divulgação/Assessoria PSD-CE

Uma caminhada de Naumi Amorim (PSD), candidato a prefeito de Caucaia, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, foi alvo de disparos de arma de fogo nesta quarta-feira, 4. Ninguém ficou ferido. As informações foram confirmadas ao O POVO pela assessoria do ex-prefeito. A concentração do evento estava marcada para iniciar às 15h55min na avenida Contorno Norte, no bairro Planalto Caucaia. "O barulho foi ouvido pelos ativistas e apoiadores do candidato que no momento se desesperaram e correram. Ninguém foi atingido. Naumi foi protegido por seguranças pessoais e por populares, sendo retirado do local pelos profissionais e moradores", relata trecho da nota.

O POVO também acionou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno. A matéria será atualizada quando houver resposta. Campanha de Emília também foi alvo de disparos Esta não é a primeira vez que uma agenda eleitoral é alvo de tiros na campanha de Caucaia. Também disputando o comando do Executivo do segundo maior colégio eleitoral do Ceará, a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) relatou disparos de armas de fogo em frente à residência onde mora, no último 18 de agosto. Na ocasião, a tucana cumpria evento da campanha e estava reunida com a família, líderes políticos e candidatos a vereador da coligação.