Sobral: Homem é preso suspeito de ameaçar ex-governadora e candidata Izolda Cela

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi identificado e preso por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no Centro de Sobral.

O suspeito já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, crime contra a administração pública e, agora, foi autuado por ameaça e por integrar organização criminosa. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue as investigações para apurar a participação do alvo em outros crimes.

Por nota, a SSPDS ainda informou que quatro adolescentes foram abordados e identificados por equipes da PMCE por atirarem rojões em pessoas que trabalhavam na campanha eleitoral da ex-governadora. A PCCE também investiga o caso.

O POVO entrou em contato com a equipe da candidata Izolda Cela e a matéria será atualizada quando a demanda for respondida.