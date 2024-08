Fortaleza: confira como foi a 2ª propaganda eleitoral gratuita nas TVs

José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (Psol) Crédito: Montagem/O POVO

Teve início nesta sexta-feira, 30, o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita e assim seguirá até o dia 3 de outubro, com campanhas dos candidatos das eleições municipais nas emissoras de rádio e TV. O espaço é regulamentado pela Lei pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira aqui o tempo de rádio e TV de cada um dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza Como foi a 2ª propaganda eleitoral em Fortaleza na TV?

A segunda propaganda eleitoral gratuita na TV aberta iniciou às 20h30mim desta sexta-feira e seguiu até às 20h40min. O bloco contou com a inserção de seis candidatos à Prefeitura de Fortaleza: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (Psol). Wagner, George e Técio usaram as mesmas peças de 13 horas. Os outros trouxeram novidades. Os demais, Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo) e Zé Batista (PSTU), não tiveram tempo. Eles integram partidos que não atingiram a cláusula de barreira, ou seja, sem representatividade mínima no Congresso Nacional.