Técio diz que candidatos em Fortaleza se inspiram "nas loucuras acontecendo em São Paulo"

Segundo o candidato do Psol, a semelhança com a campanha à capital paulista está na postura de “alguns candidatos”, que utilizam de espaços como os debates para “fazer recorte para a internet". “Tem candidato que está se inspirando nas loucuras que tá acontecendo em São Paulo para replicar em Fortaleza”, disse.

O comentário vai no mesmo tom das críticas feitas por adversários ao candidato Pablo Marçal (PRTB) , postulante em São Paulo. Na cidade, nomes como o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) chegaram a se recusar de participar de debates devido aos ataques do opositor .

Técio Nunes diz que se excedeu em debate, mas recuperou-se no segundo bloco

A postura propositiva foi defendida por Técio antes do debate, em conversa ao O POVO. O candidato lamentou o confronto anterior, realizado pela TV Band, e disse que caminharia em outra direção nesta ocasião.

No entanto, após críticas do candidato André Fernandes (PL), o tom do candidato do Psol mudou. “Às vezes você vem com espírito de debate e seriedade, que é o que o povo quer escutar e é surpreendido com baixaria, com desqualificação da política”, justificou Técio.

“Acho que de fato eu perdi muito tempo com isso, mas no segundo bloco me recompus e pude ajudar em um debate mais qualificado para cidade”, completou o candidato.