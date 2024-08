José Sarto: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

Eleições 2024: confira propostas de José Sarto (PDT) à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Fabio Lima/ O POVO

O candidato José Sarto (PDT) concorre à reeleição da Prefeitura de Fortaleza ao lado de Élcio Batista (PSDB) e já compartilhou o plano de governo de sua campanha. O conteúdo segue disponibilizado na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de “propostas”, onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir os principais pontos da proposta divulgada por José Sarto.

SAIBA MAIS | Eleições em Fortaleza: veja quanto cada candidato a prefeito arrecadou até agora Proposta de governo à Prefeitura de Fortaleza: José Sarto (PDT) Sob a coligação “Fortaleza não pode parar”, as diretrizes estratégicas do plano de governo de Sarto destacam sete eixos previamente definidos durante a elaboração do Plano Fortaleza 2040: 1. Equidade territorial, social e econômica;

Dinamização econômica e inclusão produtiva; 7. Governança municipal. Veja as proposições resumidas do postulante do PDT à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Para acessar o conteúdo integralmente, confira a página do candidato no DivulgaCand. Proposta de José Sarto (PDT): saúde Na área da saúde, o candidato indica planos de ampliação da rede de saúde municipal, com foco na integração e melhoria do atendimento, além de fortalecer e ampliar o uso de tecnologias, como a telemedicina. Os programas de atendimento de saúde nos bairros e comunidades de Fortaleza, como “Vem Saúde”, “Melhor em Casa” e “Consultório na Rua”, também foram avaliados para ampliações. Os planos incluem unidades de saúde itinerantes e entrega domiciliar de medicamentos.

Em plano para reeleição, Sarto aponta a promoção e ampliação de serviços dedicados a públicos específicos, como pessoas com Transtorno do Espectro Autista, idosos e gestantes, além do fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde mental. A expansão de políticas públicas de medicina preventiva também é apontada no plano de governo. Entre seus exemplos, estão os programas de vacinação e campanhas de conscientização sobre hábitos de vida saudáveis. O candidato ainda destaca fortalecer a atuação da Escola de Saúde Pública de Fortaleza, como estratégia de educação permanente aos profissionais da área.

Proposta de José Sarto (PDT): educação Frisando o protagonismo juvenil, Sarto aponta a expansão de programas de bolsas e incentivos e a promoção da educação criativa, profissional e tecnológica dos jovens, preparando-os também para as demandas do mercado de trabalho. Além de citar a educação inclusiva como uma das prioridades, o candidato destacou a ampliação progressiva da capacidade de atendimento da rede escolar municipal, garantindo mais vagas de creche, berçários e universalização das matrículas em tempo integral. O fortalecimento do ensino de tecnologias digitais (Juventude Digital) e do aprendizado de um segundo idioma (Fortaleza Bilíngue) são citados, mas o postulante também inclui programas de desenvolvimento contínuo aos profissionais da educação e políticas de formação continuada.

Depois de Sarto, outros candidatos adotam óculos juliet na campanha eleitoral; VEJA Proposta de José Sarto (PDT): segurança pública Na segurança pública, um dos objetivos elencados é assegurar a capacidade operacional da Guarda Municipal de Fortaleza por meio de treinamentos e o aparelhamento adequado para a proteção da população. Promovendo o uso de novas tecnologias, o plano de governo também indica a ampliação e fortalecimento da Central de Comando e Controle de Fortaleza. Os esforços pretendem utilizar da ciência de dados e videomonitoramento.