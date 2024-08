Técio Nunes: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de “propostas”, onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha.

Veja as proposições resumidas do postulante do Psol à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

A área de saúde é priorizada no terceiro eixo de Nunes (“Fortaleza a serviço do povo”) como parte da “melhoria dos serviços essenciais”. Estes ainda incluem a educação e a assistência social.

Para acessar o conteúdo integralmente, confira a página do candidato no DivulgaCand.

A segurança é destaque no primeiro eixo do candidato (“Direito à Cidade”) ao lado de moradia, meio ambiente e mobilidade urbana.

O candidato também foca na promoção da participação cidadã e na governança democrática, priorizando a participação popular em todas as etapas do processo decisório.

Prefeitura de Fortaleza: como acessar a proposta de Técio Nunes

Para ter acesso na íntegra ao conteúdo do plano de governo do candidato Técio Nunes, o internauta pode clicar aqui e acessar o DivulgaCand do TSE. Em seguida, deve pressionar a aba “propostas” e fazer download do plano de governo.

O conteúdo compartilhado por Nunes possui três páginas no total.