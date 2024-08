George Lima: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

Com foco no período de 2025 a 2028, a proposta se baseia em promover uma Fortaleza próspera e segura, abordando problemas como crescimento desordenado, insegurança e precariedade.

O documento de plano de governo do candidato à Prefeitura de Fortaleza, George Lima , já foi divulgado no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está disponível para consulta.

- Ampliação e melhoria do sistema público de saúde, com foco em pediatria, ginecologia e geriatria.

- Recuperação de vias públicas e calçadas.

- Implementação de projetos de eficiência energética na malha viária.

Prefeitura de Fortaleza: como acessar a proposta de George Lima

Para ter acesso na íntegra ao conteúdo do plano de governo do candidato, o internauta pode acessar o DivulgaCand do TSE. Em seguida, deve pressionar a aba "propostas" e fazer download do plano de governo.



