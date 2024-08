Evandro Leitão: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

Eleições 2024: confira propostas de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Fabio Lima/ O POVO

O candidato Evandro Leitão (PT) e sua vice, Gabriela Aguiar (PSD), compartilharam o plano de governo de sua campanha à Prefeitura de Fortaleza. O conteúdo foi disponibilizado e segue disponível na íntegra nesta quarta-feira, 21, na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de “propostas”, onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir os principais pontos da proposta divulgada por Evandro Leitão.

SAIBA MAIS | Horário eleitoral Fortaleza: veja o tempo que terão os candidatos Propostas à Prefeitura de Fortaleza do candidato Evandro Leitão (PT) As diretrizes estratégicas para o governo foram propostas levando em consideração os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Veja as proposições resumidas do postulante do PT à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Para acessar o conteúdo integralmente, acesse a página do candidato no DivulgaCand. CONHEÇA os planos de governo dos candidatos a prefeito de Fortaleza

Proposta de Evandro Leitão (PT): saúde Na área da saúde, o candidato indica o estabelecimento de um programa de adequação do sistema público de saúde para o atendimento das necessidades específicas dos grupos elencados a seguir:

Mulheres;

Pessoas idosas;

Pessoas pretas e quilombolas;

LGBTQIA+;

Comunidades tradicionais;

Primeira infância e puérperas;

População em situação de rua;

Pessoas com deficiência ;

Pessoas vítimas de violência. Leitão também apresenta um programa de telessaúde e expansão do atendimento médico na rede pública, além de projeto de “redução de filas”. Este é desenvolvido com o objetivo de agilizar a espera em exames e consultas especializadas. Confira mais propostas relacionadas à saúde indicadas no plano de governo de Evandro Leitão e Gabriela Aguiar: Programa de ampliação e requalificação da assistência farmacêutica: Utilização de sistema de inteligência artificial para otimizar o serviço de assistência farmacêutica, garantindo o acesso rápido e fácil da população a medicamentos. Programa de ampliação e requalificação da assistência à saúde bucal: valorização das equipes de saúde bucal; ampliar a atenção secundária especializada em saúde bucal e os serviços de bucomaxilofacial nos hospitais de trauma; expandir o atendimento de urgência odontológica. Programa de ampliação e requalificação da assistência à saúde mental: Ampliar e requalificar os centros de atenção psicossocial e criar centros itinerantes de convivência e cuidado, garantindo a oferta adequada de profissionais e medicamentos, bem como leitos de retaguarda. Programa de ampliação e requalificação do atendimento nos postos de saúde: Ampliar o atendimento em unidades de atenção primária, com expansão dos horários de atendimento no período noturno. Proposta de Evandro Leitão (PT): educação Entre suas propostas relacionadas à área da educação, indica-se o “Passe Livre Cultural”. O programa objetiva ampliar o já existente passe livre estudantil para os finais de semana, de forma a garantir o acesso à cultura, esporte e lazer em Fortaleza.

Confira mais propostas incluídas no plano de governo a seguir: Programa Escolas de Tempo Integral: ampliar a oferta das escolas de tempo integral em parceria com o Governo do Estado e Governo Federal e fomentar a programação cultural, esportiva e educacional nos finais de semana (escola aberta). Requalificação e ampliação do atendimento educacional especializado: a ação inclui qualificar colaboradores no processo de ensino-aprendizagem, além da adaptação de estruturas e recursos pedagógicos e a ampliação da equipe de atendimento educacional especializado. Ampliação da oferta de creches: acrescer o número de vagas em creches para garantir direitos básicos da criança na primeira infância. Programa de alfabetização na idade certa: fortalecer a política de alfabetização na idade certa, articulada com esforços estaduais e federais. Política de acompanhamento do desempenho escolar: garantir atenção efetiva a alunos e alunas com dificuldades de aprendizagem, déficit de frequência escolar e passíveis de evasão escolar, em parceria com as famílias. Proposta de Evandro Leitão (PT): segurança pública Com o Programa Municipal de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Familiar, o candidato objetiva a ampliação, estrutura e qualificação na rede de prevenção e atendimento às mulheres em situação de violência. No Programa de Segurança Descentralizada, aponta-se a proposta de descentralização da atuação da Guarda Municipal de Fortaleza e sua integração com os órgãos de segurança do Governo do Estado.