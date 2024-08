Evandro diz ter "luz própria" em campanha e critica adversários: "jogo de baixaria"

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), criticou o que chamou de “baixaria” a postura de seus opositores no debate com candidatos a prefeito da Capital, realizado pelo O POVO na noite desta terça-feira, 27. O deputado estadual ainda afirmou que “tem luz própria”, ao ser perguntado sobre a presença de padrinhos na campanha eleitoral.

Em entrevista após o confronto, Evandro defendeu a apresentação de propostas e criticou a postura de “certos candidatos” no debate. “Vou seguir apresentando proposta para população e não entrando nesse jogo de baixaria que um ou outro candidato entraram”, disse, sem se referir a ninguém em específico.

Fala não cita opositores, no entanto, após as críticas de André Fernandes (PL) a Técio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade), Evandro lamentou as “colocações de tão baixo nível” e se solidarizou com o candidato do Psol.