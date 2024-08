Após debate, André Fernandes diz: "tem uma turma do ódio que vem para agredir"

André Fernandes (PL) no Debates O POVO. Crédito: AURÉLIO ALVES

Na saída do debate realizado pelo O POVO nesta terça-feira, 27, André Fernandes (PL), candidato à prefeitura de Fortaleza, destacou os conflitos da ocasião e afirmou que existe "uma turma do ódio", com foco em agredir a sua candidatura. Fernandes teve discussões acaloradas com Técio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade). Em uma delas, ele os chamou de "inexpressivo". Em resposta, o liberal foi definido como "despreparado". O candidato teve dois direitos de resposta ao longo do programa. Assista ao debate