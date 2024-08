André Fernandes: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de “propostas”, onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha.

SAIBA MAIS | Eleições 2024: veja o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Proposta de governo à Prefeitura de Fortaleza: André Fernandes (PL)

As diretrizes de seu programa de governo apontam a construção do documento ao lado do povo fortalezense, ou seja, à medida que estes se envolvam durante o processo eleitoral, no início da campanha.

Veja as proposições resumidas do postulante do PL à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.