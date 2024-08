"Chupa aqui para ver se sai leite": resposta de George Lima a André Fernandes viraliza

Eleitores de outros estados e até perfis de repercussão nacional postaram vídeo com frase inusitada do candidato do Solidariedade em debate do O POVO

Após um debate político, é de se esperar que "cortes" sejam explorados pelos candidatos, e apoiadores, com momentos de destaque deste ou daquele. Propostas apresentadas, bate-bocas e até frases curiosas podem viralizar, independentemente de quem as protagonize.

"Ele (Fernandes) me agrediu, mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. Vá para a sua cidade, Iguatu, não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, que aqui ninguém vai comer sua bola, não. Chupa aqui para ver se sei leite", disse apontando o braço para Fernandes.

Repercussão nas redes sociais

Jornalista Hugo Gloss publica vídeo com resposta de George Lima a André Fernandes em debate de O POVO Crédito: Reprodução Instagram

A frase final da fala de George, proferida ainda no final do primeiro bloco, logo ganhou repercussão nas redes sociais. Cortes do vídeo e até figurinhas passaram a ser distribuídas pelo Whatsapp e diversos perfis postaram o vídeo, principalmente no Instagram, TikTok e X (antigo Twitter).

Apenas no perfil do jornalista Hugo Gloss no Instagram, o vídeo de Lima já chegava às 2 milhões de visualizações na manhã desta quarta-feira. Devido às postagens de usuários com o vídeo, o termo "leite" ficou entre os assuntos mais comentados no X durante as horas que se seguiram ao debate.