Wagner diz "não ter medo de ser alvo" e leva na "brincadeira" associação com Bolsonaro

Capitão Wagner (União Brasil) durante Debate O POVO Crédito: AURÉLIO ALVES

Capitão Wagner (União Brasil), candidato à Prefeitura de Fortaleza, afirmou não ter medo de ser alvo em debates e que enxerga a situação como oportunidade. O postulante também destacou seu plano de governo como o "mais robusto e factível" entre as propostas, durante a saída do debate do O POVO, realizado nesta terça-feira, 27. "É muito bom ser alvo, porque a a gente tem mais oportunidade de responder aos questionamentos. O único candidato não me atacou foi o Técio (Nunes, candidato do Psol), foi super educado, mas os demais vieram pra cima e a gente respondeu, como eu falei antes, com propostas para a cidade, falando com fortalezense que sempre vai ser o foco da nossa campanha", analisou em coletiva após o evento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assista ao debate