Capitão Wagner: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

Eleições 2024: confira propostas do Capitão Wagner (União Brasil) à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Fernanda Barros/ O Povo

O candidato Capitão Wagner (União Brasil) e sua vice, Edilene Pessoa (União Brasil), apresentaram o plano de governo de sua campanha à Prefeitura de Fortaleza. O conteúdo foi disponibilizado na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de "propostas", onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha. Confira a seguir os principais pontos da proposta divulgada por Capitão Wagner.

Proposta de governo à Prefeitura de Fortaleza: Capitão Wagner (União Brasil) As diretrizes estratégicas do plano de governo destacaram elementos de uma visão de futuro à capital do Ceará, como uma cidade mais segura, baixa vulnerabilidade social, uma Fortaleza conectada nacional e internacionalmente, entre outros tópicos. Veja as proposições resumidas do postulante do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Para acessar o conteúdo integralmente, confira a página do candidato no DivulgaCand. Proposta do Capitão Wagner (União Brasil): saúde Entre as propostas relacionadas à área de saúde, está o “Programa Mente Saudável”, centrado em ações estratégicas e integradas para acompanhamento, prevenção e tratamento de saúde mental aos fortalezenses. As principais ações elencadas incluem a ampliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); capacitação em primeiros socorros psicológicos; atendimento de urgência e emergência para dependentes químicos, além da criação do “Selo Empresa Promotora da Saúde Mental”.

Na implantação do Hospital do Idoso de Fortaleza, o plano de governo do candidato destaca a oferta de “atendimento de saúde especializada e humanizada à população com 60 ou mais anos de idade”. Outro objetivo visa transformar Fortaleza em uma cidade de referência no cuidado das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de ações multissetoriais. Entre elas: Criação do Centro de Atendimento Especializado a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Capacitação dos profissionais da atenção primária para refinar os diagnósticos;

Garantia do acesso a intervenções terapêuticas;

Suporte para familiares e cuidadores;

Salinhas do Afeto nas escolas. O candidato também propôs uma Rede Integrada de Telemedicina, em parceria com a iniciativa privada (rede de farmácias), que visa dar cobertura de serviços básicos de saúde.

Na proposta das “Ilhas de Saúde”, a instalação de núcleos de serviços básicos viáveis em saúde nos terminais de ônibus de Fortaleza objetiva facilitar o acesso da população aos serviços de atenção primária em saúde. O postulante indica a ampliação do horário de funcionamento em postos de saúde estrategicamente selecionados para às 22 horas, além do programa “Cuidar de Quem Cuida”. Este é destinado a proporcionar um ambiente profissional e suporte físico e mental aos profissionais da saúde. Confira mais propostas relacionadas à saúde indicadas no plano de governo do Capitão Wagner:

Carreatas da Saúde: Implantação de clínicas móveis com múltiplas especialidades; Programa Saúde Veloz: Conjunto de ações para zerar as filas de cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas em Fortaleza. Além disso, a contratação de instituições privadas para a realização de mutirões de atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (Sus); Prontuário Eletrônico do Cidadão: Universalizar o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) em Fortaleza; Integração dos sistemas de regulação: Propor a integração do sistema de regulação da saúde de Fortaleza com os sistemas do Estado e da União; Se Mexe: Desenvolver aplicativo gratuito com a oferta de receitas saudáveis, aulas virtuais de modalidades esportivas, agendamento de instrutores para academias nas praças, calendário de eventos esportivos, indicação de trilhas de caminhada e corrida na cidade; Saúde Digital: Sistema informatizado de acesso aos serviços de saúde e prontuários eletrônicos, além de agendamento de consultas e a comunicação direta com profissionais de saúde; Hospital em Casa: Atendimento hospitalar domiciliar para pacientes que necessitam de cuidados contínuos; Saúde Lab: Criar o Centro de Desenvolvimento em Saúde de Fortaleza (Saúde Lab), responsável por desenvolver novas ferramentas, produtos ou serviços para uso em saúde pública; Programa de proteção e saúde animal: Integração das ações de saúde animal com a saúde pública (Hospital Pet, campanhas de castração e microchipagem, rede de credenciamento de clínicas veterinárias).

Proposta do Capitão Wagner (União Brasil): educação Uma das principais propostas na área da educação diz respeito ao programa “Escola Inovadora”, com a modernização de escolas municipais para melhor inserção no mercado de trabalho e elevação de renda. Além da modernização, o candidato propõe uma “Escola Verde”, com iniciativas que promovem a cultura da sustentabilidade nas classes, e um “Passe Livre Total”. Este garantiria passe livre irrestrito ao transporte público para estudantes das redes pública e privada da cidade.