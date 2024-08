Fortaleza: confira como foi a primeira propaganda eleitoral na televisão de 2024

Os candidatos utilizaram do tempo para se apresentarem, mostrarem propostas e também alfinetar

Os demais, Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo) e Zé Batista (PSTU) não tiveram tempo. Eles integram partidos que não atingiram a cláusula de barreira, ou seja, sem representatividade mínima no Congresso Nacional.

A propaganda eleitoral gratuita começou na TV aberta às 13h desta sexta-feira e contou com a inserção de seis candidatos à prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (Psol).

Teve início nesta sexta-feira, 30, o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita e assim seguirá até o dia 3 de outubro, com campanhas dos candidatos das eleições municipais nas emissoras de rádio e TV. O espaço é regulamentado pela Lei pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Muita gente até me conhece das redes sociais, mas agora a Fortaleza inteira vai saber quem eu sou (...) Sou a indignação (...) Fortaleza tá há 30 anos dos mesmos políticos de sempre. (...) Ser jovem nunca vai ser o problema, mas sim a solução", declarou.

André Fernandes usou os seus 1 minutos e 58 segundos para se apresentar. Ele começa lembrando que foi o deputado estadual e federal mais votado do Ceará em 2018 e 2022, respectivamente. O parlamentar falou de renovação e afirmou que ser jovem, com 26 anos, não é um "problema".

Já a peça do candidato Capitão Wagner, que dispõe de 1 minuto e 14 segundos, inicia puxando por sua experiência, principalmente, pelo fato de ter sido secretário da Saúde de Maracanaú, além da sua atuação como professor. Ele faz menção a si mesmo também como "especialista em segurança".

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e candidato petista, Evandro tem 5 minutos e 1 segundo, mais da metade do horário eleitoral. Com essa vantagem em relação aos demais, Leitão se apresentou, citou formação e vida política. Ele não citou sua passagem na presidência do Ceará Sporting Club.

Evandro mostra a vice de sua chapa, a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), que se apresenta como médica e destaca atuação no Sistema Único de Saúde (SUS) e na pandemia da Covid-19. "Conheço de perto a realidade da saúde das pessoas. Junto com Evandro, vamos cuidar de Fortaleza", diz a parlamentar.

O petista também citou a parceria com o governador Elmano de Freitas (PT), com Camilo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inclusive, a peça do candidato usou um jingle da campanha de Lula em 2002.

Evandro elencou que foi secretário de Desenvolvimento Social, durante o governo de Cid Gomes (PSB), e líder de Camilo Santana (PT) na Alece. Em seguida, aparece vídeo do hoje ministro da Educação afirmando que Leitão foi o seu "braço direito".

Em seguida, o candidato apresenta propostas: acabar com a Taxa do Lixo, criar o Pé-de-Meia municipal, ampliar o Passe Livre Estudantil para os fins de semana, zerar filas de espera para creches, postos de saúde aberto até 21h, cartão Saúde Mais Fácil, Espaço Girassol para atender mães atípicas e filhos com transtorno de espectro autista nas regionais e ampliar a guarda municipal.

"Eu, Lula, Camilo e Elmano formamos uma grande aliança em torno de um só projeto, lutar contra a desigualdade e melhorar a vida das pessoas. Mas a maior de todas as alianças é com você", afirmou Evandro. Ao longo do vídeo, Evandro citou Camilo e Elmano quatro vezes e Lula três.

Técio Nunes crítica saúde de Fortaleza

Com 25 segundos, Técio usou o tempo para criticar a saúde de Fortaleza, o que definiu como "um verdadeiro caos". "Nós precisamos de um prefeito que tome conta do nosso povo e, para tomar conta nós, precisamos de uma saúde boa para todo mundo. Vamos fazer a nossa Fortaleza", declarou o candidato do Psol.

De juliet e com jovens, Sarto mostra obras

O prefeito José Sarto finalizou o horário da propaganda eleitoral tendo 1 minuto e 1 segundo. A peça iniciou com jovens usando os óculos juliet, marca da campanha do pedetista, rebatendo quem contesta que "não faz sentido" o gestor usar o objeto.

"Se pra você, o Sarto de juliet não faz sentido, pra mim faz", dizem alguns jovens. "(Juliet)é a cara da juventude que quer ser ouvida e, é por isso que muitos dos meus corres são para essa galera", completa o prefeito.

Em seguida, Sarto foca o seu tempo de propaganda para falarde ações feitas em sua gestão como: três Cucas, o Passe Livre Estudantil, 10 escolas de tempo integral, 30 supercreches. Ele afirma ainda que Fortaleza tem "a melhor educação do Brasil". "A mudança não pode parar", finalizou o prefeito.