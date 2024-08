Evandro lança candidatura e critica situação de Fortaleza: 'Temos uma cidade imunda'

Em evento no Centro de Formação Olímpica, a candidatura de Evandro Leitão a prefeito de Fortaleza é lançada pelo PT na manhã deste sábado, 2, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas, todos do PT.

Evandro Leitão na chegada à convenção Crédito: Fabio Lima Evandro Leitão na chegada à convenção Crédito: Fabio Lima Camilo Santana discursa na convenção de Evandro Leitão Crédito: Carlos Mazza Elmano, Evandro e Camilo chegaram carregados Crédito: Carlos Mazza

Evandro, Camilo e Elmano chegaram juntos, carregados no meio da multidão.