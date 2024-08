Com "chá de revelação", Capitão Wagner anuncia Edilene Pessoa como vice na eleição para prefeito

Capitão Wagner anunciou Edilene Pessoa como candidata a vice na chapa que disputará a Prefeitura de Fortaleza nas eleições deste ano. Ela é nutricionista e conselheira tutelar. A candidatura terá chapa pura, com ambos os candidatos do União Brasil.

As candidaturas são oficializadas na manhã deste sábado, 3. A convenção do União Brasil ocorre no colégio Tiradentes, na avenida Duque de Caxias, Centro. O local foi escolhido porque lá Wagner foi professor de cursinhos preparatórios para concursos. A candidatura busca explorar aspectos do candidato para além do policial e enfatiza o lado professor e também a passagem como secretário da Saúde na Prefeitura de Maracanaú.

Esta é a terceira vez em que Capitão Wagner concorre a prefeito de Fortaleza. Em 2016 e 2020, ele foi ao segundo turno, mas acabou derrotado, respectivamente, por Roberto Cláudio e José Sarto, ambos do PDT.



Wagner lidera pesquisa

A primeira pesquisa Datafolha para a eleição em Fortaleza, divulgada na quinta-feira, 27 de junho (27/06), mostrou Capitão Wagner (União Brasil) com 32% das intenções de voto. José Sarto (PDT) teve 19%. André Fernandes (PL) ficou com 14%. Evandro Leitão (PT) ficou com 8%. Eduardo Girão (Novo) teve 7%. Técio Nunes (Psol) apareceu com 1%, mesmo percentual de Haroldo Neto (UP), cuja candidatura foi retirada para apoiar Técio.