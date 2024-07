Após atos em SP, Lula só deve participar da convenção de Evandro, em Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve, no último fim de semana, nas convenções partidárias de Guilherme Boulos (Psol), na capital paulista, e Luiz Fernando Teixeira (PT), em São Bernardo dos Campos. Após os atos, o petista só deve marcar presença em mais uma convenção no país, a de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.

A informação foi divulgada pela revista Exame e confirmada pelo O POVO. Prevista para acontecer dia 4, um domingo, o evento do pré-candidato à Prefeitura da capital cearense deverá contar com as participações do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do líder do Governo, José Guimarães (PT).

Embora ainda não haja confirmação da presença de Lula, e com a possibilidade de a data ser alterada para se encaixar na agenda do presidente, a intenção de vir a Fortaleza comprova que a capital é uma das prioridades do PT nas eleições municipais de 2024.