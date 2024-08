Fortaleza: André Fernandes é oficializado candidato e critica acordos 'por trás dos panos'

O PL realizou convenção partidária "fechada" para o público, no Café Viriato, localizado no bairro Dionísio Torres. André alegou precaução e o evento sendo desta forma para evitar "problemas com a Justiça Eleitoral". Há algumas semanas ele foi multado por propaganda antecipada devido ato realizado em abril, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Ginásio Paulo Sarasate, na capital cearense.

Sem responder às críticas dos adversários

O candidato evitou responder a comentários de Capitão Wagner (União Brasil), do prefeito José Sarto (PDT) e do deputado federal petista José Guimarães. "Do lado do PT, Guimarães disse que estava doido para enfrentar o bolsonarista. Eu ignorei. Sarto me chamou de filhote de Bolsonaro, fez zombaria com a minha cara e disse que eu não conhecia Fortaleza, eu ignorei. Capitão Wagner me chamou de poste do Bolsonaro, eu também ignorei. Sabe porque eu não ignorei? Porque eu não vou entrar em briga pessoal, vou apresentar nossas propostas e nossos projetos. E eu estou doido para apresentar”.

Quando Bolsonaro virá?

André Fernandes afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará Fortaleza e participará da campanha na primeira semana. "Tudo indica que dia 16", afirmou.