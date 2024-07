Ao lado de Lula, Boulos oficializa candidatura à prefeitura de São Paulo

Durante discurso, o candidato afirmou que seu objetivo é "colocar a periferia no topo" e "completar o serviço" ao devolver a esperança a São Paulo, "quebrando os muros que separam os Jardins da periferia". Boulos pontuou que seu objetivo de combate à desigualdade é bom para todas as classes. "Até pessoas ricas vivem com medo em São Paulo", afirmou.

Durante o evento, no Expo Center Norte, na capital paulista, Boulos pôde contar com a presença de três ex-prefeitos da capital. Além de Marta, sua vice, e Fernando Haddad, ministro de Lula, também esteve no palco sua correligionária, a deputada federal Luiza Erundina - todos receberam agradecimentos individuais e foram fotografados ao seu lado.

Projetos

O candidato também voltou a prometer, como fez na quinta-feira, 18, que está entre seus planos de governo a eletrificação da frota de ônibus da cidade, objetivo que, segundo ele, será alcançado com ajuda do governo federal, e também seu plano de ampliar as escolas de tempo integral na cidade. "Não vamos governar para empreiteira e empresa de ônibus, vamos governar para o povo", acrescentou.

São Paulo

A disputa na capital tem a atenção do presidente por ser uma espécie de "balão de ensaio" para as eleições seguintes. O cenário é de uma disputa entre Boulos, indicado por Lula, e o atual prefeito que forjou aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por isso, a presença em peso para turbinar o nome do psolista.

Estiveram presentes na solenidade os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), além de grandes nomes da política nacional, como Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, Antônio Neto, presidente municipal do PDT, e a ex-prefeita Luiza Erundina.