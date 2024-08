Camilo destaca dinheiro do Estado para IJF e Elmano critica 'gente preocupada com briga política'

Durante a convenção que oficializa candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza neste sábado, 3, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) destacou o investimento do Governo do Estado no IJF 2. O ex-governador afirmou que o Estado é quem custeia o equipamento, com investimento de R$72 milhões por ano.

“Quando fui governador, coloquei 50% dos recursos para construir o novo IJF. E sabe quem está custeando o novo IJF para funcionar? O Governo do Estado do Ceará, com R$ 72 milhões por ano. Eu mesmo assinei o contrato na época”, salientou Camilo.

O ex-chefe do Executivo cearense continuou o discurso destacando as ações que tem feito como ministro e que beneficiam Fortaleza. Entre os investimentos, Camilo cita os dois novos campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE), o novo Hospital Universitário e o campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), classificado pelo ministro como “sonho”.