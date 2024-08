Lula para Evandro: 'Quando você precisar de qualquer coisa, me ligue'

"Quero que você tenha a oportunidade de ser prefeito com governador amigo e com presidente amigo", disse o presidente se dirigindo ao candidato.

Na convenção que lançou a candidatura de Evandro Leitão (PT) a prefeito de Fortaleza, os discursos enfatizaram a parceria administrativa com o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). As falas destacaram a ideia de "time". E Lula falou do apoio que Evandro terá se for eleito.

"Nunca na história desse país, um presidente cuidou tanto das prefeituras como eu cuidei nos meus primeiros oito anos. Nunca os prefeitos tiveram tanta participação", acrescentou.

O atual prefeito, José Sarto (PDT), foi eleito com apoio do então governador Camilo Santana, mas houve rompimento do grupo em 2022. A relação com Elmano nunca foi boa.

Ao final do discurso, Lula se colocou à disposição do candidato. "Evandro querido, boa sorte. Quando você precisar de qualquer coisa, me ligue, que cá eu estarei para pedir voto pra você em cada esquina da cidade".