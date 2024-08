'Se não ganhar Fortaleza, guerra está declarada em 2026', diz líder do PT

Líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual De Assis Diniz destacou, durante a convenção que oficializou Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza neste sábado, 3, a importância de vencer a disputa na Capital. “Nós podemos ganhar as 183 cidades, se não ganhar Fortaleza, a guerra está declarada em 2026”, afirmou.

Na direita, André Fernandes (PL) busca fortalecer o bolsonarismo tanto na Capital, como no Estado, estratégia conta, inclusive, com candidaturas em Caucaia e Maracanaú. E Capitão Wagner (União Brasil), que já disse, em mais de uma oportunidade, que esta é a eleição da sua vida. Uma chegada do ex-deputado ao Paço o fortaleceria em nível estadual.

Seis forças políticas disputam a Capital neste ano e visam o fortalecimento de seus grupos para o pleito de 2026. Evandro Leitão (PT) representa o Governo do Estado e um caminho mais tranquilo para a reeleição de Elmano. O PDT, por sua vez, quer manter o domínio da Capital, com José Sarto , e fortalecer o partido em nível estadual a partir de Fortaleza.

Há ainda as candidaturas do senador Luis Eduardo Girão (Novo) e Técio Nunes (Psol).

Alinhamento é “natural”

O deputado estadual rechaçou a narrativa de que um alinhamento político entre os entes federados é ruim e citou que governos anteriores como exemplo de naturalidade. “Foi assim com Tasso Jereissati, seu partido foi o maior da base, foi assim com Beni (Veras), com o Lúcio (Alcântara), com o Cid (Gomes)”, disse.

“Não foi assim com o Camilo porque ele fez uma opção numa relação com o Cid. Mas o Elmano tem uma base programática petista muito mais alinhada a uma centralidade do partido”, completou.