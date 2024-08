Eleição em Fortaleza: PCB lança advogado Chico Malta candidato a prefeito

A capital cearense contava com sete postulações até essa sexta-feira, 2, quando a UP retirou Haroldo Neto da disputa para apoiar a federação Rede-Psol , que tem o produtor cultural Técio Nunes como cabeça de chapa e a ambientalista Cindy Carvalho na vaga de vice.

Junto de Malta, o operário da construção civil Roberto Santos foi confirmado como candidato a vice-prefeito na formação de chapa. Com a candidatura, o eleitorado fortalezense volta a ter oito opções na corrida pela sucessão do prefeito José Sarto (PDT).

Fortaleza ganhou mais um concorrente na disputa pela Prefeitura. O militante Chico Malta foi oficializado candidato a chefe do Executivo municipal pelo Partido Comunista Brasileiro. A convenção partidária ocorreu na manhã deste sábado, 3, no Comitê do Poder Popular, localizado no bairro Benfica, na Capital.

Quem são Chico Malta e Roberto Santos?

Chico Malta é advogado, tem 59 anos e é militante comunista há mais de quatro décadas. Essa é a segunda vez que ele concorre a um cargo do Executivo. Em 2022, ele tentou assumir o comando do Governo do Ceará, obtendo 3.015 votos.

O agora candidato a prefeito de Fortaleza também é membro do Comitê Central do PCB, além disso foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, de 1988 a 2000, e participou da fundação da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, em 1991.

Já Roberto Santos se apresenta nas redes sociais como dirigente sindical da Construção Civil, além de operário.